Si separano le strade tra il Tolentino e il giocatore Massimo Romoli. Per motivi di lavoro il calciatore ha dovuto interrompere in anticipo l’esperienza con i colori cremisi. La società lo ringrazia per questa parte di campionato vissuta insieme. Novità anche a Trodica, si chiude la parentesi con questa società per due centrocampisti: la società ringrazia l’esperto Stefano Cichella e il giovane Ludovico Paolucci per l’apporto dato in questi mesi. In Serie D la Vigor Senigallia rinforza il centrocampo assicurandosi l’argentino Tomas Grandis che aveva iniziato la stagione con il Chieti. Il trentenne mediano ha già maturato diverse esperienza in Italia, vestendo le maglie di Francavilla, Corato, Vastogirardi, Luparense, Campobasso e Nocerina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato. Cichella e Paolucci lasciano il Trodica