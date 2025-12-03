Mercato auto addio alle piccole Spider | l’Europa spegne il gusto di guidare

Nel martoriato mercato delle autovetture ci sono due fenomeni da osservare attentamente. Il primo: le automobili dette Youngtimer (non ancora proprio d’epoca, ma diciamo prodotte tra gli anni Ottanta e Novanta, con 25-35 anni di età), sono sempre più ricercate. Il secondo: dopo anni di distruzione del concetto stesso di libertà che una macchina rappresentava, fatto a colpi di ecologia politica, al punto che le nuove generazioni provano ben poca empatia per le quattro ruote, le case automobilistiche si sono messe a proporre modelli suv e crossover sempre più politicamente corretti abbandonando interi segmenti come le piccole utilitarie (tranquilli, stanno per ritornare) e soprattutto le vetture divertenti e sportive. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mercato auto, addio alle piccole Spider: l’Europa spegne il gusto di guidare

