Mercatini di Natale 2025 in Villavecchia a Ronco Scrivia con gastronomia presepi e Babbo Natale

Genovatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 7 dicembre tornano a Ronco Scrivia i Mercatini di Natale in Villavecchia, uno degli eventi più attesi della stagione. I mercatini, giunti alla 15^ edizione, si svolgeranno in una location d'eccezione, ossia in via Postumia, la più antica del Rione Villavecchia, dove saranno presenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

