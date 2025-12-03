Mercatini di Natale 2025 in Villavecchia a Ronco Scrivia con gastronomia presepi e Babbo Natale

Domenica 7 dicembre tornano a Ronco Scrivia i Mercatini di Natale in Villavecchia, uno degli eventi più attesi della stagione. I mercatini, giunti alla 15^ edizione, si svolgeranno in una location d'eccezione, ossia in via Postumia, la più antica del Rione Villavecchia, dove saranno presenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il mio viaggio a Napoli. . Finalmente i mercatini di Natale di Zurigo. La città è completamente addobbata con luci attrazioni natalizie. - facebook.com Vai su Facebook

Mercatini di Natale 2025 in Villavecchia a Ronco Scrivia con gastronomia, presepi e Babbo Natale - Da segnalare l'edizione 2016 e l'edizione 2022, premiate come miglior Mercatino di Natale, dalla giuria di Italive - Lo riporta genovatoday.it

Mercatini di Natale in Villavecchia a Ronco Scrivia 2025 con 65 bancarelle ed eventi - Domenica 7 dicembre 2025, via Postumia, a Villavecchia di Ronco Scrivia, ospita la 15esima edizione dei tradizionali mercatini di Natale. Riporta mentelocale.it

Mercatini di Natale 2025, i più belli da vedere in Europa: da Bolzano a Vienna - Nelle principali città italiane ed europee, i Christmas market sono diventati ormai una tradizione irrinunciabile, in grado di accendere il magico spirito del Natale con la loro calda atmosfera. Segnala tg24.sky.it

Natale 2025 tra Lazio e Toscana: 6 mercatini magici dove vivere l'avvento (e non solo fare shopping) - Magia, luci e tradizioni: i migliori mercatini di natale tra Lazio e Toscana 2025 per famiglie, coppie e amici. Lo riporta nostrofiglio.it

I 10 mercatini di Natale più belli del 2025: la classifica che sorprende - 000 viaggiatori hanno votato i più belli d’Europa, incoronando una destinazione inattesa. Lo riporta quotidiano.net