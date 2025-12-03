Merate il reparto Week Surgery del Mandic chiude per ferie | le 13 infermiere trasferite alla Chirurgia polispecialistica
Merate (Lecco), 3 dicembre 2025 – Il reparto chiude per ferie in anticipo e le infermiere vengono trasferite altrove per consentire ad altri colleghi di andare in vacanza. Dall’altro giorno è chiuso il reparto di Week Surgery dell’ospedale di Merate, una struttura di 12 posti letto dove vengono ricoverati i pazienti per ricoveri brevi. Originariamente la chiusura era prevista per il 20 dicembre. Le 13 infermiere della Week Surgery sono stati trasferite in Chirurgia polispecialistica, sempre al San Lepopoldo Mandic. Gira tre ospedali in mezza giornata, poi peggiora e muore. L’odissea di un anziano Timori . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
