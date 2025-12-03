Meno retorica più fatti Cosa può imparare la sinistra dalla pace modello Leone XIV
Al direttore - Ci sono visite che si consumano nel protocollo, altre che si esercitano nel simbolo. E poi ci sono quelle che rischiano qualcosa. La tre giorni di Papa Leone XIV in Libano appartiene a quest’ultima categoria. Non tanto per le immagini – le bandiere bianche e gialle sventolate sotto la pioggia, la marcia lenta del papamobile tra i palazzi grigi di Beirut – ma per il lessico della sua presenza, per le parole scelte, per ciò che ha preferito non dire. In un paese bersaglio di raid israeliani, attraversato da faglie settarie, immobilità politica e una crisi economica senza fondo, Leone non ha portato l’illusione di una soluzione immediata, ma una provocazione antica: il coraggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
