Può, un paese, riuscire a cancellare una parte della sua storia recente? Come è possibile che un regime costringa i suoi cittadini a dimenticare i tragici avvenimenti che ne hanno segnato l’esistenza? Il benessere economico è in grado di indurre le vittime di persecuzioni e violenze a dimenticare le sofferenze patite? Sono queste le domande alle quali ha cercato di rispondere la giornalista britannica Tania Branigan che, avendo vissuto in Cina per sette anni in qualità di corrispondente del Guardian, ha preso in esame un tema complesso: l’eredità della cosiddetta Rivoluzione culturale, il movimento che, tra il 1966 e il 1976, giunse a sradicare l’intera “vecchia cultura” in nome del fanatismo maoista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Memoria rossa