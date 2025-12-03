Memoria rossa
Può, un paese, riuscire a cancellare una parte della sua storia recente? Come è possibile che un regime costringa i suoi cittadini a dimenticare i tragici avvenimenti che ne hanno segnato l’esistenza? Il benessere economico è in grado di indurre le vittime di persecuzioni e violenze a dimenticare le sofferenze patite? Sono queste le domande alle quali ha cercato di rispondere la giornalista britannica Tania Branigan che, avendo vissuto in Cina per sette anni in qualità di corrispondente del Guardian, ha preso in esame un tema complesso: l’eredità della cosiddetta Rivoluzione culturale, il movimento che, tra il 1966 e il 1976, giunse a sradicare l’intera “vecchia cultura” in nome del fanatismo maoista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
UNA PANCHINA ROSSA AL CONSULTORIO DEL PTA SAN GIORGIO–LIBRINO Un simbolo di memoria, rispetto e responsabilità collettiva contro ogni forma di violenza sulle donne. È stata inaugurata una panchina rossa all’ingresso del Consultorio Familiar - facebook.com Vai su Facebook
Memoria rossa - , 19,50 euro Può, un paese, riuscire a cancellare una parte della sua storia recente? Segnala ilfoglio.it
Montirone, una panchina rossa in memoria di Laura Savoldi - L'iniziativa è realizzata dal Comune in collaborazione con il centro antiviolenza Butterfly di Brescia. Riporta quibrescia.it
Milano, Atm contro la violenza di genere: posata la terza panchina rossa in memoria della collega Alessandra - Nella Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Atm rinnova il proprio impegno lanciando un messaggio chiaro: la violenza di genere va fermata, insieme. Si legge su affaritaliani.it
Oltraggio alla memoria: distrutta la panchina rossa in memoria di Vanessa Simonini - Lucca, 20 aprile 2025 – Apre una moltitudine di riflessioni il vile atto di vandalismo che ha interessato nella notte tra venedì e sabato la zona adiacente al Ponte delle Catene, nella frazione di ... Segnala lanazione.it
Memoria solidarietà futuro, Croce Rossa Brescia celebra 160 anni di storia - Lo spettacolo, ideato e realizzato dal Comitato CRI di Brescia, ripercorre alcuni momenti chiave della nascita e dell’evoluzione della Croce Rossa sul territorio bresciano. Secondo quibrescia.it
Inaugurata l’ambulanza donata da Gianluigi Ranise alla Croce Rossa di Bordighera - E’ stata inaugurata stamani, ai giardini del Palazzo del Parco di Bordighera, l’ambulanza donata da Gianluigi Ranise alla Croce Rossa di Bordighera in memoria di Giacomo “Mimmo” Anfossi. Da riviera24.it