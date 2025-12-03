Meloni | Fase in cui misurare le parole

16.30 "E' una fase in cui bisogna misurare molto bene le parole" evitando "quello che può far surriscaldare gli animi. L' ammiraglio Cavo Dragone stava parlando di cybersicurezza. Io circoscriverei le sue parole all'ambito di cui stava parlando". Lo ha detto la premier Meloni, interpellata in missione in Bahrein. "Io l'ho letta così: la Nato è un'organizzazione difensiva, oltre a difenderci dobbiamo fare anche meglio prevenzione. Attenzione anche a come si leggono parole che bisogna anche essere molto attenti a pronunciare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it