Meloni tira dritto e sfida Salvini | Il decreto aiuti all’Ucraina si farà
Giorgia Meloni tira dritto sul decreto aiuti all’Ucraina. E sfida Matteo Salvini, che ha bloccato l’approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri questa settimana. “ La possibilità di inviare aiuti all’Ucraina scade il 31 dicembre, noi faremo altri Consigli dei ministri prima di quella data. Il decreto ci sarà.”, assicura Meloni. La presidente del Consiglio, a margine del vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo, continua: “Chiaramente noi lavoriamo per la pace ma finché ci sarà una guerra noi faremo quello che abbiamo sempre fatto per aiutare l’Ucraina a difendersi”. Decreto aiuti all’Ucraina, Meloni sfida Salvini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
