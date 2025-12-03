Meloni su Cavo Dragone | Questo è un momento in cui bisogna pesare le parole

Sul proseguimento del sostegno all'Ucraina, Meloni ha dichiarato che il decreto di proroga dell'invio delle armi a Kiev ci sarà. Al momento, infatti, la legge attuale prevede sostegni fino al 31 dicembre, data da cui dovrà poi partire la proroga: "Chiaramente noi lavoriamo per la pace ma finché ci sarà una guerra faremo quello che possiamo fare, come abbiamo sempre fatto, per aiutare l'Ucraina a difendersi". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

