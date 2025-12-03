Nel corso della tappa conclusiva della sua missione in Bahrein, Giorgia Meloni ha invitato alla prudenza dopo le parole dell’ammiraglio Cavo Dragone riportate dal Financial Times. La premier ha sottolineato la necessità di mantenere toni misurati, affermando che «è una fase in cui bisogna misurare molto bene le parole» ed evitando «quello che può far surriscaldare gli animi», chiarendo inoltre che «l’ammiraglio Cavo Dragone stava parlando di cybersicurezza ». Meloni ha quindi offerto la sua lettura dell’intervista, sostenendo: «Io l’ho letta così: la Nato è un’organizzazione difensiva, oltre a difenderci dobbiamo fare anche meglio prevenzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Meloni su Cavo Dragone: «Bisogna misurare le parole»