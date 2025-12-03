Meloni partecipa a Vertice cooperazione del Golfo in Bahrein immagini – Il video

(Agenzia Vista) Bahrein, 03 dicembre 2025 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta al Vertice di cooperazione del Golfo, in Bahrein. Ecco le immagini. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

