Meloni | l’Italia è una grande Nazione e può diventare un modello da seguire

Caro Presidente Agnelli, cari amici di Confimi Industria, sono molto contenta di inviare il mio saluto e il mio contributo ai lavori della vostra Assemblea nazionale. Voi incarnate un modo del tutto particolare di fare impresa, la sintesi di un binomio vincente – famiglia e fabbrica – che genera valore per il territorio nel quale opera e consente al nostro tessuto produttivo di essere al passo coi tempi, senza mai perdere la propria identità e l'ancoraggio alla propria storia.

