Meloni | Le dichiarazioni di Cavo Dragone? È una fase in cui bisogna misurare le parole Si riferiva alla cybersicurezza

“È una fase in cui bisogna misurare molto bene le parole “. Dopo l’imbarazzo lasciato trapelare da Palazzo Chigi per l’intervista dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone al Financial Times, la presidente del Consiglio interviene davanti ai giornalisti per richiamare alla prudenza. È una fase in cui, ha aggiunto, “bisogna evitar quello che può far surriscaldare gli animi. L’ammiraglio Cavo Dragone stava parlando di cybersicurezza. Io l’ho letta così: la Nato è un’organizzazione difensiva, oltre a difenderci dobbiamo fare anche meglio prevenzione. Attenzione anche a come si leggono parole che bisogna anche essere molto attenti a pronunciare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Le dichiarazioni di Cavo Dragone? È una fase in cui bisogna misurare le parole. Si riferiva alla cybersicurezza”

