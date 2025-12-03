Meloni in Bahrein per accordi e vertice

10.58 La presidente del Consiglio Meloni è in Bahrein, dove ha avuto incontri col re Hamad e il principe ereditario Salman. Confermata "la comune volontà di proseguire nel percorso di consolidamento dei rapporti bilaterali", avviato in settembre in un memorandum. "Sforzi comuni per la stabilizzazione del Medio Oriente e per una pace giusta e duratura in Ucraina". Siglati accordi con Fincantieri e il cantiere navale governativo del Bahrein. Poi la premier presenzia al 46°Consiglio di Cooperazione del Golfo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it