“L’Italia può essere e sarà per il Golfo la porta d’accesso all’Europa, dando un impulso ancora più forte a una cooperazione economica che oggi vale 35 miliardi di dollari l’anno, ma che non esprime ancora il vero potenziale della nostra relazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al 46esimo Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) a Manama, in Bahrein. “Vogliamo porre le basi di una nuova diplomazia energetica per moltiplicare le opportunità di cooperazione tra Europa, Africa, Italia e Golfo, e offrire opportunità decisive per il successo della transizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni in Bahrein: “L’Italia può essere per il Golfo la porta d’accesso all’Europa”