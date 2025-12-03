Meloni in Bahrein | L’Italia può essere per il Golfo la porta d’accesso all’Europa
“L’Italia può essere e sarà per il Golfo la porta d’accesso all’Europa, dando un impulso ancora più forte a una cooperazione economica che oggi vale 35 miliardi di dollari l’anno, ma che non esprime ancora il vero potenziale della nostra relazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al 46esimo Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) a Manama, in Bahrein. “Vogliamo porre le basi di una nuova diplomazia energetica per moltiplicare le opportunità di cooperazione tra Europa, Africa, Italia e Golfo, e offrire opportunità decisive per il successo della transizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Meloni vede il Re del Bahrein: energia, intese commerciali e scambi, così l’Italia torna protagonista nel Golfo- - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente Meloni incontra il Re del Bahrein governo.it/it/articolo/il… "Nell’ambito della sua partecipazione al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, il Presidente del Consiglio, @GiorgiaMeloni , ha incontrato il Re del Bahrein, Hamad bin Isa Al-Kh Vai su X
Meloni riceve il re del Bahrein: focus su Gaza e rapporti bilaterali - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, in Italia in visita privata. notizie.tiscali.it scrive
Italia-Bahrein: Meloni-Al Khalifa, impegno per oltre 1 mld di investimenti - Rafforzare cooperazione in difesa ed energia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scrive ilsole24ore.com
Governo: lunedi' Meloni riceve presidente Guinea Bissau e premier Bahrein - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricevera' lunedi' 29 settembre, alle ore 15,15 a Palazzo Chigi il principe Salman bin Hamad Al Khalifa, principe ... Da ilsole24ore.com