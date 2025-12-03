Meloni in Bahrein | L’Italia può essere per il Golfo la porta d’accesso all’Europa

Lapresse.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’Italia può essere e sarà per il Golfo la porta d’accesso allEuropa, dando un impulso ancora più forte a una cooperazione economica che oggi vale 35 miliardi di dollari l’anno, ma che non esprime ancora il vero potenziale della nostra relazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al 46esimo Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) a Manama, in Bahrein. “Vogliamo porre le basi di una nuova diplomazia energetica per moltiplicare le opportunità di cooperazione tra Europa, Africa, Italia e Golfo, e offrire opportunità decisive per il successo della transizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

meloni in bahrein l8217italia pu242 essere per il golfo la porta d8217accesso all8217europa

© Lapresse.it - Meloni in Bahrein: “L’Italia può essere per il Golfo la porta d’accesso all’Europa”

Altre letture consigliate

Meloni riceve il re del Bahrein: focus su Gaza e rapporti bilaterali - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, in Italia in visita privata. notizie.tiscali.it scrive

Italia-Bahrein: Meloni-Al Khalifa, impegno per oltre 1 mld di investimenti - Rafforzare cooperazione in difesa ed energia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scrive ilsole24ore.com

Governo: lunedi' Meloni riceve presidente Guinea Bissau e premier Bahrein - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricevera' lunedi' 29 settembre, alle ore 15,15 a Palazzo Chigi il principe Salman bin Hamad Al Khalifa, principe ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Bahrein L8217italia Pu242