Meloni impegna nuovo decreto aiuti a Kiev entro il 31 dicembre E la Ue studia due piani da 140 miliardi

Il governo italiano approverà un nuovo decreto di aiuti militari all’Ucraina entro la fine dell’anno, confermando il sostegno nonostante l’intensificarsi degli attacchi russi sulle infrastrutture civili. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rientrata dal vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, sottolineando che l’esecutivo lavora “per la pace” ma continuerà a fornire assistenza alla difesa ucraina. Meloni: “Decreto entro dicembre, priorità ai generatori”. “La possibilità di inviare aiuti scade il 31 dicembre, il decreto ci sarà”, ha dichiarato Meloni durante un punto stampa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Meloni impegna nuovo decreto aiuti a Kiev entro il 31 dicembre. E la Ue studia due piani da 140 miliardi

