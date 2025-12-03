Meloni | il decreto sugli aiuti all’Ucraina non ostacola il cammino verso la pace

ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione del governo italiano sul conflitto. L’Italia continua a sostenere l’Ucraina senza rinunciare all’obiettivo della pace. È quanto ha ribadito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine della sua missione in Bahrein, tornando a parlare del nuovo decreto che proroga l’invio di aiuti militari a Kiev. Secondo la premier, l’impegno per la pace resta una priorità assoluta, ma finché il conflitto proseguirà l’esecutivo italiano non intende sottrarsi al dovere di supportare un Paese che si trova sotto attacco. “Noi lavoriamo per la pace – ha spiegato – ma fino a quando ci sarà una guerra faremo tutto il possibile, come abbiamo sempre fatto, per aiutare l’Ucraina a difendersi ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meloni: il decreto sugli aiuti all’Ucraina non ostacola il cammino verso la pace

Approfondisci con queste news

Meloni: il decreto ci sarà entro l’anno, aiuti all’Ucraina finché c’è la guerra Vai su Facebook

Meloni tira dritto e sfida Salvini: “Il decreto aiuti all’Ucraina si farà” - Giorgia Meloni sfida Salvini assicurando che il decreto per gli aiuti all'Ucraina verrà approvato in qualsiasi caso. Riporta lanotiziagiornale.it

Governo, la premier Meloni chiarisce: “Il decreto sugli aiuti a Kiev si farà, e non è contro la pace” - E sulle recenti dichiarazioni dell’ammiraglio Cavo Dragone, che aveva ipotizzato iniziative preventivi della Nato contro la Russia sulla cybersicurezza, la presidente del Consiglio in sostanza bacchet ... Si legge su rtl.it

Meloni: Entro fine anno decreto per inviare aiuti per popolazione Ucraina - (Agenzia Vista) Bahrein, 03 dicembre 2025 "La possibilità di inviare aiuti all'Ucraina scade il 31 dicembre, un decreto ci sarà. Da quotidiano.net

Meloni: "Entro fine anno nuovi aiuti per l'Ucraina. Cavo Dragone? Bisogna misurare le parole" - In un punto stampa dal Consiglio di cooperazione del Golfo, la premier chiarisce che il decreto saltato da questo consiglio dei ministri sarà varato prima della fine dell'anno. Lo riporta ilfoglio.it

Meloni, entro fine anno decreto armi per sostenere Kiev - "La possibilità di inviare aiuti all'Ucraina scade il 31 dicembre, un decreto ci sarà. Lo riporta ansa.it

Meloni a Salvini: "Entro fine anno l'ok al decreto armi per Kiev". Poi consiglia prudenza a Cavo Dragone - La premier rivendica la linea del governo sull’Ucraina: sostegno militare, aiuti civili e l'obiettivo di una pace “giusta e duratura” ... Lo riporta huffingtonpost.it