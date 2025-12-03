Meloni frena l' ammiraglio Dragone sull' attacco preventivo alla Russia | Misurare le parole
La premier Giorgia Meloni ridimensiona l'intervento dell'ammiraglio Cavo Dragone, capo del Comitato militare della Nato, che in un'intervista al Financial Times ha dichiarato negli scorsi giorni che l'Alleanza atlantica starebbe "valutando di agire in modo più aggressivo e preventivo, piuttosto. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Armi a Kiev, giravolta del governo. Salvini frena Meloni: rinvio - la Repubblica Vai su X
SCINTILLE TRA I PARTITI DOPO IL VOTO Frenata sul consenso libero contro le violenze: protestano le opposizioni. Schlein sente Meloni «Corriere della Sera» 26 Nov 2025 Adriana Logroscino ROMA Il reato di femminicidio è legge, ma in Senato, proprio nel - facebook.com Vai su Facebook
Meloni frena Cavo Dragone: «Fase in cui bisogna misurare le parole» - Io l’ho letta così: la Nato è un’organizzazione difensiva, oltre a difenderci dobbiamo fare anche meglio ... Segnala msn.com
Meloni: “Le dichiarazioni di Cavo Dragone? È una fase in cui bisogna misurare le parole. Si riferiva alla cybersicurezza” - La premier interviene dopo l'intervista dell'ammiraglio al Financial Times: "Bisogna evitare di surriscaldare gli animi" ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Meloni: "Entro fine anno nuovi aiuti per l'Ucraina. Cavo Dragone? Bisogna misurare le parole" - In un punto stampa dal Consiglio di cooperazione del Golfo, la premier chiarisce che il decreto saltato da questo consiglio dei ministri sarà varato prima della fine dell'anno. Lo riporta ilfoglio.it
Meloni:"Fase in cui misurare le parole" - "E' una fase in cui bisogna misurare molto bene le parole" evitando "quello che può far surriscaldare gli animi. Come scrive rainews.it
Meloni a Salvini: "Entro fine anno l'ok al decreto armi per Kiev". Poi consiglia prudenza a Cavo Dragone - La premier rivendica la linea del governo sull’Ucraina: sostegno militare, aiuti civili e l'obiettivo di una pace “giusta e duratura” ... Si legge su huffingtonpost.it
Guerra, Meloni: «Entro fine anno decreto armi a Kiev. Cavo Dragone? In questa fase misurare bene le parole» - Giorgia Meloni dal Bahrein commenta le parole di Cavo Dragone il quale, in un'intervista al Financial Times, aveva spiegato che la Nato starebbe valutando di essere ... Lo riporta msn.com