Lo slittamento del decreto legge per prorogare la cessione di armi all'Ucraina "è una questione logistica. La possibilità di inviare aiuti all'Ucraina scade il 31 di dicembre, noi faremo altri Consigli dei ministri prima di quella data. Il decreto ci sarà ". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la visita alla cattedrale di Nostra Signora d'Arabia, in Bahrein, dove è in corso il vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo. Il riferimento è allo slittamento del decreto legge per prorogare l'autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, originariamente fra i 18 punti all'ordine del giorno del pre consiglio dei ministri di oggi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Meloni: "Entro fine anno nuovi aiuti per l'Ucraina. Cavo Dragone? Bisogna misurare le parole"