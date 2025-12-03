Meloni | Entro fine anno decreto per inviare aiuti per popolazione Ucraina – Il video
(Agenzia Vista) Bahrein, 03 dicembre 2025 "La possibilità di inviare aiuti all'Ucraina scade il 31 dicembre, un decreto ci sarà. Aiuteremo l'Ucraina a difendersi dall'aggressore, c'è più di un Cdm che lo consente". Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la visita alla Cattedrale di Nostra Signora d’Arabia in Bahrein. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
