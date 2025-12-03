Meloni dal Bahrein | Entro fine anno un nuovo decreto armi per Kiev Su Mosca | Non è disponibile alla trattativa
In un punto stampa al termine del vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, Giorgia Meloni conferma che il governo si prepara a varare un nuovo decreto per l’invio di armi e aiuti militari all’Ucraina entro il 31 dicembre. La scadenza fissata dalla normativa vigente, ha spiegato la premier, rende necessario un intervento rapido: «La possibilità di inviare aiuti all’Ucraina scade il 31 dicembre, un decreto ci sarà. Aiuteremo Kiev a difendersi dall’aggressore, e ci sono più di un Consiglio dei ministri che lo consente e quindi cerchiamo sempre di spalmare i provvedimenti del Consiglio dei Ministri in maniera tale da lavorare su quello che è più urgente. 🔗 Leggi su Open.online
