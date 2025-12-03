Meloni | da Manovra misure tangibili

12.06 La Manovra 2026 "consente all'Italia di uscire dalla procedura per disavanzo già nel prossimo anno, senza però rinunciare agli obiettivi che ci siamo prefissati fin dal nostro insediamento" Lo dice la premier Meloni nel messaggio all'Assemblea Confimi Industria (manifattura e impresa privata). Uno degli obiettivi "è il sostegno alle imprese e a chi produce e crea ricchezza e occupazione in Italia". "Misure tangibili ed efficaci per rispondere a tessuto produttivo" che ha retto sfide epocali. "Non ci tireremo indietro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it