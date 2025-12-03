Meloni | da Manovra misure tangibili
12.06 La Manovra 2026 "consente all'Italia di uscire dalla procedura per disavanzo già nel prossimo anno, senza però rinunciare agli obiettivi che ci siamo prefissati fin dal nostro insediamento" Lo dice la premier Meloni nel messaggio all'Assemblea Confimi Industria (manifattura e impresa privata). Uno degli obiettivi "è il sostegno alle imprese e a chi produce e crea ricchezza e occupazione in Italia". "Misure tangibili ed efficaci per rispondere a tessuto produttivo" che ha retto sfide epocali. "Non ci tireremo indietro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
I fatti, ancora una volta, parlano più forte delle parole. Con la manovra 2026 del governo Meloni abbiamo scritto una pagina storica per la Nazione: l’IRPEF scende dal 35% al 33% per tutti i redditi tra i 28.000 e i 50.000 euro. Una scelta concreta che si traduce - facebook.com Vai su Facebook
#Manovra, la premier #Meloni stoppa lo "scippo" dell’oro di Bankitalia: secondo quanto risulta a @MilanoFinanza, Palazzo Chigi è pronto a fermare l'iter per far entrare in manovra l'emendamento a firma del capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Mala Vai su X
Meloni: «Con manovra usciamo da procedura disavanzo». Giorgetti: «Garantiremo a iperammortamento orizzonte pluriennale» - Intanto cambia l’emendamento di Fratelli d’Italia alla manovra che punta a sancire che le riserve auree della Banca d’Italia appartengono al popolo e che sarebbe oggetto di valutazione da parte della ... Segnala msn.com
Manovra, Palazzo Chigi avverte i senatori: “Misure utili, niente mancette” - Meloni indica ai leader del centrodestra la strategia per utilizzare i pochi soldi a disposizione per le correzioni in Parlamento ... Scrive repubblica.it
Ora è il tempo del rigore, ma nella prossima manovra servono misure tangibili - Secondo i sondaggi di Alessandra Ghisleri per «Porta a porta», il 38,2% degli italiani pensa di avere degli svantaggi dalla manovra economica per il 2026. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Italiani spaventati dalle manovre, il Governo pensi a misure popolari - Secondo i sondaggi di Alessandra Ghisleri per Porta a porta, il 38,2% degli italiani pensa di avere svantaggi dalla manovra per il 2026. Come scrive quotidiano.net
Terza manovra finanziaria targata Meloni: misura senza infamia e senza lode? - La Legge di Bilancio 2026, la terza, per essere precisi, del governo Meloni, non ha mancato di suscitare polemiche e critiche sotto diversi punti di vista, non ultimo quello di porsi (questa perlomeno ... Secondo unionesarda.it
Meloni: "Patrimoniale? Mai con la destra" - Meloni ha voluto chiarire la posizione del governo rispetto a un tema ricorrente nel dibattito economico, ... Si legge su tgcom24.mediaset.it