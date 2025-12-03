Meloni chiude il caso Cavo Dragone | Parlava di cybersicurezza In questa fase bisogna misurare le parole

Meloni chiude il caso scoppiato per le parole dell'ammiraglio Cavo Dragone, in merito a un possibile "attacco preventivo" contro la Russia: "Circoscriverei le parole l'ammiraglio Cavo Dragone a quello di cui stava parlando, perché stava parlando di cybersicurezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

