Meloni bacchetta Cavo Dragone | Misuri le parole e insiste su armi all' Ucraina | Entro fine anno decreto per Kiev - VIDEO
Meloni bacchetta l'ammiraglio sulle frasi relative all'attacco preventivo a Mosca, anche se poi prova a giustificarlo: "Stava parlando di cybersicurezza". Poi risponde a Salvini La premier Meloni dal Bahrein bacchetta il presidente del comitato militare Nato Cavo Dragone, che nei giorni scors. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
