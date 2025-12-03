Meloni bacchetta Cavo Dragone | Misuri le parole e insiste su armi all' Ucraina | Entro fine anno decreto per Kiev - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meloni bacchetta l'ammiraglio sulle frasi relative all'attacco preventivo a Mosca, anche se poi prova a giustificarlo: "Stava parlando di cybersicurezza". Poi risponde a Salvini La premier Meloni dal Bahrein bacchetta il presidente del comitato militare Nato Cavo Dragone, che nei giorni scors. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

