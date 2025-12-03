Meloni al Vertice del Golfo | Italia Paese di dialogo e confronto – Il video

Open.online | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bahrein, 03 dicembre 2025 “L’Italia è una nazione dal cuore antico, con uno sguardo rivolto al futuro, capace di affascinare il mondo con la propria identità e di cercare di svolgere un ruolo da protagonista sulla scena europea e internazionale: una nazione che porta nel proprio Dna caratteristiche come il dialogo, la capacità di confrontarsi con tutti e il rispetto per i suoi interlocutori. Questa è la nostra tradizione. È ciò che ci ha sempre contraddistinti. È il valore che ha permesso alla civiltà italiana di contaminarsi e arricchirsi senza mai smarrirsi. Il limes arabicus, il confine tra l’Impero Romano e la Penisola Arabica, non era una separazione rigida ma uno spazio di transito, comunicazione e commercio attraversato da quella via delle spezie che univa l’antica Roma all’India dopo aver attraversato il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Open.online

