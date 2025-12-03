MANAMA – “Lavorare insieme è essenziale per costruire percorsi condivisi volti a scongiurare il proselitismo fondamentalista in Europa, favorire forme fruttuose di dialogo e confronto tra identità diverse e sostenere concretamente percorsi di integrazione”. Così la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo a Manama, in Bahrein. “Ma un presupposto di partenza deve essere uguale per tutti: quando si sceglie di vivere in una nazione straniera – ha osservato la premier – occorre accettarne la legge, la cultura e la tradizione affinché la convivenza sia possibile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Meloni al Ccg: “Evitare il proselitismo fondamentalista in Europa”