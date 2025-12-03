Meloni al Ccg | Evitare il proselitismo fondamentalista in Europa
MANAMA – “Lavorare insieme è essenziale per costruire percorsi condivisi volti a scongiurare il proselitismo fondamentalista in Europa, favorire forme fruttuose di dialogo e confronto tra identità diverse e sostenere concretamente percorsi di integrazione”. Così la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo a Manama, in Bahrein. “Ma un presupposto di partenza deve essere uguale per tutti: quando si sceglie di vivere in una nazione straniera – ha osservato la premier – occorre accettarne la legge, la cultura e la tradizione affinché la convivenza sia possibile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alessandro Zan. . In Europa la destra del governo Meloni ha bloccato una missione del Parlamento europeo sullo stato di diritto in Italia. Un vero e proprio blitz per evitare che l’Europa verifichi cosa sta succedendo su diritti, libertà e giustizia. Di cosa ha paura - facebook.com Vai su Facebook
Meloni sente Trump: “Serve un trattato per evitare nuovi attacchi” - In generale, l’obiettivo è evitare che dal bilaterale d’Alaska esca fuori un’offerta di resa, per il martoriato paese di Zelensky. Da repubblica.it
“Meloni vuole ridurre capitali cinesi in aziende italiane”/ Bloomberg: “Freno per evitare tensioni con Usa” - Giorgia Meloni sta cercando di ridurre i capitali cinesi nelle aziende italiane, a dare la notizia il quotidiano finanziario Bloomberg che ha sottolineato come questo freno potrebbe risultare utile ... Riporta ilsussidiario.net
Sciopero, Salvini ascolta il pressing di Meloni e non precetta (per evitare tensioni) - Dopo le minacce di precettazione, il vicepremier cede al pressing del sottosegretario Fazzolari e della premier Meloni: niente muro contro muro coi sindacati. Lo riporta affaritaliani.it