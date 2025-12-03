Energia, integralismo islamico, pace in Ucraina, armi. La premier Meloni nel punto stampa dal Bahrein tocca i nodi nevralgici della politica internazionale. “Vogliamo porre le basi di una nuova diplomazia energetica per moltiplicare le opportunità di cooperazione tra Europa, Africa, Italia e Golfo. E offrire opportunità decisive per il successo della transizione. La neutralità tecnologica è il principio che deve guidare il nostro pensiero per costruire un mix di tutte le tecnologie disponibili; e di quelle su cui ricerca e innovazione stanno lavorando. Su questo tema, la mia idea è che l’approccio debba essere più pragmatico e meno ideologico”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Meloni ai leader dei Paesi del Golfo: "L'Italia può essere vostra porta d'accesso all'Europa"