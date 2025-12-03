Meloni agli Stati del Golfo | Italia Paese di dialogo e di confronto
La partecipazione di Giorgia Meloni al 46esimo Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo a Manama, in Bahrein, ha un importante peso diplomatico e apre la strada a una cooperazione ancora più solida con i principali attori di un'area strategica come il Golfo e la Penisola Araba. Il vertice, che riunisce Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar - ha infatti cadenza annuale e non prevede d'abitudine la partecipazione di leader esterni all'organizzazione. Il bilaterale tra il premier Meloni e il re del Bahrein, sottolinea una nota di Palazzo Chigi - ha confermato la comune volontà di proseguire nel percorso di consolidamento dei rapporti bilaterali, rafforzati dai quattro incontri avuti con i vertici del regno del Bahrein nel solo 2025. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
