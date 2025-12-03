Meghan Markle porta in California i Christmas crackers della tradizione natalizia britannica ma in versione speciale

Nell'«edizione californiana» dei crackers, la moglie di Harry inserisce un pensiero personalizzato per ogni membro della famiglia: una lettera d'amore per il marito, qualcosa di rosso per Archie e un roll-on alla lavanda per Lilibet. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Meghan Markle porta in California i Christmas crackers della tradizione natalizia britannica (ma in versione speciale)

