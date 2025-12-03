Medio Oriente scontro Onu-Tel Aviv su ritiro dalle alture del Golan

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato due risoluzioni che chiedono a Israele di ritirarsi dalle alture del Golan, dalla Cisgiordania e da Gerusalemme Est. Dura la risposta dell’ambasciatore israeliano: “Il Golan difende i nostri cittadini. L’Onu si occupi dei crimini dell’asse iraniano”. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, scontro Onu-Tel Aviv su ritiro dalle alture del Golan

