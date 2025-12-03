Medio Oriente Hamas consegna resti ostaggio ma è giallo sull’identità

Hamas consegna i resti di un ostaggio, ma è giallo sulla sua identità. Intanto si tratta sulla riapertura del valico di Rafah e tiene banco nel Paese la questione della grazia chiesta dal premier Netanyahu. Servizio di Massimiliano Cochi e Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, Hamas consegna resti ostaggio ma è giallo sull’identità

