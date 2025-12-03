Medicina tre prove decidono l’ammissione | online gli esiti del primo appello

I risultati del primo appello del test di Medicina 2025 vengono pubblicati oggi sul portale Universitaly, a tredici giorni dalla prova del 20 novembre, per consentire agli studenti del semestre filtro di verificare il livello di preparazione richiesto per l’accesso ai corsi di area medica. Pubblicazione e criteri di valutazione. Gli esiti del primo appello segnano la fase decisiva della riforma varata dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini, che ha introdotto un percorso scandito da verifiche intermedie e vincoli di superamento. Il test è articolato in tre prove obbligatorie relative alle materie del semestre aperto: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Medicina, tre prove decidono l’ammissione: online gli esiti del primo appello

Anna Maria Bernini. . Attraverso la Crui ho parlato con i rettori delle 44 Università coinvolte dalle prove relative a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Tutti hanno confermato che gli esami si sono svolti regolarmente. I furbetti non vincono mai, lo studio e il meri - facebook.com Vai su Facebook

Polemiche per la pubblicazione sul web delle prove d’esame di #Medicina da parte di alcuni studenti, prima della diffusione ufficiale. La ministra #Bernini: “Pagheranno solo i furbetti.” Le opposizioni le chiedono di riferire in Aula. #Tg1 Paola Colombo Vai su X

