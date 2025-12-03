Medicina 2025 oggi i risultati del primo appello | quando e dove trovarli

Sono disponibili i risultati del primo appello del test di Medicina 2025. Sostenuta la prima sessione degli esami per l’accesso ai corsi della facoltà lo scorso 20 novembre, gli studenti possono infatti oggi 3 dicembre controllarne l’esito tramite il portale Universitaly. La prova, introdotta con la riforma della ministra dell’Università Anna Maria Bernini, intende verificare il grado di preparazione raggiunto nel corso del semestre filtro: solo con il superamento del test è possibile accedere ai corsi magistrali a ciclo unico di Medicina, Odontoiatria e Veterinara. Medicina 2025, le tre prove e come si calcola il voto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Medicina 2025, oggi i risultati del primo appello: quando e dove trovarli

News recenti che potrebbero piacerti

Semestre aperto di medicina: oggi i primi risultati. In diretta parla il Ministro Anna Maria Bernini #Mattino5 Vai su X

Mattino 5. . Semestre aperto di medicina: oggi i primi risultati. In diretta parla il Ministro Anna Maria Bernini #Mattino5 Vai su Facebook

Test Medicina 2025, oggi i risultati del primo appello: quando escono e cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Test Medicina 2025, oggi i risultati del primo appello: quando escono e cosa sapere ... Come scrive tg24.sky.it

Test Medicina, oggi i risultati del primo appello del semestre filtro: quando esce la graduatoria - Verranno pubblicati oggi, mercoledì 3 dicembre, sul portale Universitaly i risultati del primo appello del semestre filtro di Medicina: tutto quello che ... Segnala fanpage.it

Semestre filtro: pubblicati oggi i risultati della prova di accesso di medicina - Tra ricorsi e polemiche, il prossimo appuntamento è fissato per il 10 del mese, data del secondo step di accesso, decisiva per la selezione finale ... Scrive repubblica.it

Risultati test Medicina 2025 per il semestre filtro, Bernini assicura che "nessuno ha copiato, è fake news" - Nel giorno della pubblicazione dei risultati del test di Medicina 2025 per il semestre filtro, Bernini ha assicurato che nessuno ha copiato. Da virgilio.it

Esami semestre aperto Medicina 2025, primo appello oggi: tutte le news in Diretta - Aggiornamenti in tempo reale sul primo appello del semestre aperto di Medicina: tempi delle prove, organizzazione in aula, segnalazioni e andamento della giornata ... Come scrive skuola.net

Test di Medicina 2025: oggi la pubblicazione dei risultati del primo appello - Dopo l’esame del 20 novembre, gli studenti potranno consultare i punteggi su Universitaly e prepararsi al secondo appello del 10 dicembre Dopo la prima sessione del test di Medicina, svolta il 20 nove ... Lo riporta msn.com