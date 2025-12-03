Media e giovani Le sfide del futuro
Razzante* Le diete mediatiche degli italiani sono profonde cambiate nell’era digitale. Le nuove generazioni si informano sempre più spesso o quasi del tutto online. I media tradizionali – tv generalista, quotidiani, periodici e radio – non sono più rilevati dal radar informativo degli under 35. Parallelamente, persiste un pregiudizio secondo il quale ragazze e ragazzi usano malamente i social. Proprio per agevolare una corretta fruizione dell’informazione in Rete da parte dei più giovani è fondamentale diffondere tanta cultura digitale e promuovere un dialogo sincero e inclusivo tra le diverse fasce di popolazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
