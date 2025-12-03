McTominay furibondo dopo il gesto di Cristante non visto durante Roma-Napoli | È una porcheria
McTominay si infuria con Cristante durante Roma-Napoli. Il centrocampista scozzese subisce un fallo e si rivolge verso il giocatore giallorosso: "È una porcheria". 🔗 Leggi su Fanpage.it
McTominay furibondo dopo il gesto di Cristante non visto durante Roma-Napoli: “È una porcheria” - Il centrocampista scozzese subisce un fallo e si rivolge verso il giocatore giallorosso: "È ... Si legge su fanpage.it
McTominay, il labiale dopo il gol-rovesciata in Scozia-Danimarca: «Dov'è mia madre» - 2 qualificandosi al Mondiale 2026 senza passare dagli spareggi ... Lo riporta msn.com
Mondiali, McTominay meglio di Ronaldo: la rovesciata con la Danimarca polverizza il record di CR7 - Danimarca iMcTominay ha fissato un nuovo record colpendo la palla 20 cm più in alto rispetto alla storica bicicletta di Cristiano Ronaldo contro la Juventus ... Come scrive sport.virgilio.it
Svelato il labiale di McTominay dopo il gol in rovesciata con la Scozia: un pensiero dolcissimo - Subito dopo il gol in rovesciata McTominay ha cercato una persona tra il pubblico: il labiale svela a chi voleva dedicare la prodezza che ha mandato la ... Secondo fanpage.it
McTominay, sempre McTominay: dello scozzese il primo gol della Serie A. Sassuolo-Napoli 0-1 - Il Napoli riparte da dove aveva lasciato, la Serie A riparte da uno dei grandi protagonisti della passata stagione. Riporta tuttomercatoweb.com