McKennie celebra le 200 partite in bianconero su Instagram: il centrocampista esalta il lungo percorso con la Vecchia Signora e ringrazia il club. Una notte speciale per Weston McKennie. L’incontro di Coppa Italia contro l’Udinese, vinto per 2-0 dalla Juventus, ha segnato un traguardo prestigioso nella carriera dell’americano: la sua 200esima presenza ufficiale con la maglia bianconera. Per celebrare il momento, l’infaticabile centrocampista ha affidato ai suoi canali social un messaggio carico di emozione, ripercorrendo il suo lungo e a tratti travagliato percorso a Torino, segnato da voci di calciomercato ma anche da una resilienza unica che lo ha reso un pilastro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie non nasconde l’entusiasmo: il messaggio social del texano dopo il raggiungimento delle 200 presenze con la Juve. Cosa ha scritto – FOTO

