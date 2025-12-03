Mbappe è protagonista di una vittoria facile

2025-12-03 21:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Kylian Mbappe ha segnato due gol e fornito un assist mentre il Real Madrid è tornato in forma vincendo 3-0 sull’Athletic Bilbao nella Liga. Kylian Mbappe è stato ancora una volta la stella dello spettacolo per il Real Madrid che è tornato a un punto dal Barcellona capolista della Liga vincendo 3-0 in casa dell’Athletic Bilbao. Il Barcellona ha aperto martedì un vantaggio di quattro punti in testa alla classifica con una vittoria per 3-1 sull’Atletico Madrid, mettendo pressione sugli uomini di Xabi Alonso, che si sono recati nei Paesi Baschi dopo tre pareggi consecutivi LaLiga e una serie di una sola vittoria nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Mbappe è protagonista di una vittoria facile

