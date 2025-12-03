Maxi-udienza sui falsi Green Pass | 184 patteggiamenti e 67 rinvii a giudizio
Davanti alla giudice dell'udienza preliminare di Verona Livia Magri sono sfilate ieri, 2 dicembre, le posizioni di oltre 200 persone, accusate di aver pagato per ottenere il Green Pass senza essersi mai sottoposte al vaccino anti-Covid.La giornata in tribunale, raccontata sul Corriere di Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it
