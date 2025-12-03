Maxi trasferimento di richiedenti asilo | Inutile costosa e miserabile scenografia

L'operazione di “maxi trasferimento” di poco meno di 200 richiedenti asilo è stata tenuta sotto traccia da parte delle istituzioni (il mancato coinvolgimento dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite è uno dei dati) e le associazioni che si occupano di accoglienza, Ics in primis. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Il 15 agosto San Giovanni di Dio ( Torregalli ) restava al buio per 6 ore, con gli infermieri costretti a utilizzare i cellulari come torce e scongiurando solo in extremis il trasferimento di una serie di pazienti. Giovedì scorso è crollato il controsoffitto all’ingresso del p - facebook.com Vai su Facebook

Video. L'Ue vuole trasferire i richiedenti asilo da Italia, Spagna, Grecia e Cipro ad altri Paesi membri - Spagna, Italia, Grecia e Cipro sono Paesi considerati "sotto pressione migratoria" dalla Commissione europea, il che apre la strada al trasferimento dei richiedenti asilo in altri Stati membri ... Secondo it.euronews.com

Roma, nel Centro richiedenti asilo il maxi deposito della droga: 27 arresti - Clan albanese importava marijuana a Roma dove veniva stoccata nel Centro Richiedenti asilo di via della Riserva Nuova e da qui consegnata ad un clan di nigeriani che provvedeva a spedirla in tutta ... Si legge su affaritaliani.it

Bruxelles vuole accelerare i respingimenti dei richiedenti asilo - Il 20 maggio la Commissione europea ha proposto di allentare le regole sui respingimenti dei richiedenti asilo, accogliendo le richieste di alcuni stati membri favorevoli a un inasprimento della ... internazionale.it scrive

Sgomberati i richiedenti asilo che passavano la notte davanti al Commissariato - Accampati di notte davanti al supermercato, a pochi metri dal commissariato di polizia, la mattina presto già in coda. Scrive rainews.it

Imola, maxi-rissa tra richiedenti asilo - La ‘miccia’ sarebbe stato uno scherzo innocuo, ma mal digerito da uno dei migranti. Segnala ilrestodelcarlino.it