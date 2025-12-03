Maxi controlli in Brianza identificate oltre 100 persone | allontanato un cittadino irregolare

Sono oltre 100 le persone identificate nel corso del maxi controllo straordinario eseguito dalla polizia di Stato nel pomeriggio del 2 dicembre nei comuni del Parco delle Groane - Limbiate, Bovisio Masciago, Cesano Maderno e Varedo - e finalizzato a contrastare la microcriminalità e lo spaccio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

