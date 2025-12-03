Maxi controlli contro furti e spaccio Fermate 250 persone 5 denunce

Oltre 250 le persone fermate e identificate. E cinque quelle denunciate: tra loro anche un russo sorpreso con arnesi da scasso. Sono i numeri del bilancio dei controlli straordinari svolti dai carabinieri tra Bellaria e Santarcangelo durante l'ultimo fine settimana. Un'attività, quella avviata da qualche settimana dalla compagnia di Rimini con le stazioni di Bellaria e Santarcangelo, che prosegue per contrastare furti e spaccio. Nel corso delle verifiche sono stato controllati 110 veicoli, mentre i carabinieri hanno formalizzato 5 denunce in stato di libertà ed elevato 2 sanzioni amministrative, esito di diverse situazioni rilevate durante le pattuglie.

