Max-Lewis Masi e un Mondiale avvelenato | Abu Dhabi 2021 il giorno in cui la F1 cambiò per sempre

La F1 2025 si deciderà a Yas Marina, come quattro anni fa. Il 12 dicembre 2021, in mezzo a innumerevoli polemiche, cominciava il regno di Verstappen, ora a caccia del quinto titolo consecutivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Max-Lewis, Masi e un Mondiale avvelenato: Abu Dhabi 2021, il giorno in cui la F1 cambiò per sempre

