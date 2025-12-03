Max-Lewis Masi e un Mondiale avvelenato | Abu Dhabi 2021 il giorno in cui la F1 cambiò per sempre
La F1 2025 si deciderà a Yas Marina, come quattro anni fa. Il 12 dicembre 2021, in mezzo a innumerevoli polemiche, cominciava il regno di Verstappen, ora a caccia del quinto titolo consecutivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lewis Hamilton in Qatar ha vissuto un altro weekend terribile. Il pilota inglese solo dopo la gara, esattamente quando si è presentato per le interviste con la TV, ha scoperto che aveva vinto Verstappen e non Piastri: https://fanpa.ge/xxczU - facebook.com Vai su Facebook
Formula 1: Michael Masi non è più direttore di gara del Mondiale - Lo ha annunciato il presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem, che ha anche svelato i nomi dei suoi sostituti: "Niels Wittich ed ... sportmediaset.mediaset.it scrive
Max vince la gara di un giro. Lewis incassa la beffa da signore e consegna un Mondiale già vinto - Una gara gagliarda e appassionante che, come l’intero Campionato, cambia volto nel momento in cui sembra finita. Da ilmessaggero.it
Il Mondiale di Formula 1 2021 non finisce mai: Masi e Tombazis tagliati dalla FIA - Nonostante sia passato un mese, il controverso finale del GP di Abu Dhabi che ha deciso la lotta per il titolo Mondiale di Formula 1 2021 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen in favore di quest'ultimo ... Da fanpage.it