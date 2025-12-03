Max Giusti | A Mediaset mi sento in famiglia E rivela i gesti d' affetto di Toffanin De Filippi Bonolis e Scotti

Max Giusti debutta su Canale 5 domenica 7 dicembre, alla conduzione di Caduta Libera che segna il suo passaggio a Mediaset a distanza di mesi dall'annuncio. Fino a ora l'attore è stato interprete di esilaranti imitazioni al GialappaShow, tra Alessandro Borghese, Aurelio De Laurentiis e Luigi. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Max Giusti: "A Mediaset mi sento in famiglia". E rivela i gesti d'affetto di Toffanin, De Filippi, Bonolis e Scotti

