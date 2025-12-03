Esce il 5 dicembre 2025 per ADAWarner ‘Fuori Tonalità’, il nuovo singolo di Mauro Di Maggio. Un brano intenso e sincero che segna il ritorno sulle scene dell’autore e cantautore. ‘Fuori Tonalità’ riesce a coniugare uno stile senza tempo con un linguaggio musicale attuale, riportando al centro la struttura-canzone in modo avvolgente e con una prospettiva pienamente contemporanea. Il brano è un dialogo aperto con l’ascoltatore: senza compromessi e, soprattutto, senza inseguire le mode del momento. Con Fuori Tonalità Mauro Di Maggio apre un nuovo capitolo in una carriera ormai trentennale. Risale infatti al 1996 la sua partecipazione a Sanremo Giovani con il brano ‘Non so’: primi passi di un percorso che negli anni lo ha portato a pubblicare diversi album (Mauro Di Maggio, Inogniforma, Amore di ogni mia avventura), collaborare con artisti come Ambra Angiolini, Zero Assoluto e Ron, aprire nel 2004 l’unico concerto italiano di Britney Spears e spaziare anche nelle altre arti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mauro Di Maggio, esce il singolo ‘Fuori Tonalità’