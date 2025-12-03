Mauro Corona la lezione sulla vita | Viva i mediocri che hanno fatto tutto | Il video

«Una cosa che mi è stata utile è che non ho perso tempo». Mauro Corona, 75 anni, compiuti il 9 agosto 2025, presentando il suo ultimo libro 'I sentieri degli aghi di pino' ha dato alcune preziose lezioni di vita.L'ertano, scrittore, alpinista, personaggio televisivo e scultore, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ringrazio Mauro Corona per l’affetto e le parole bellissime che ha appena dedicato al mio nuovo libro, “Verranno a chiederti di Fabrizio De André”. Sono felice che ti sia piaciuto così tanto, Mauro! Ti voglio bene Il mio nuovo libro, "Verranno a chiederti di Fa Vai su Facebook

Mauro Corona - La mia vita finchè capita, un doc-monologo (quasi uno spettacolo teatrale) che racconta la vita e i pensieri dell'artista - Mauro Corona, scrittore, scultore e alpinista, conosciuto dal grande pubblico per la sua presenza al talk- Scrive mymovies.it

Mauro Corona, la mia vita finché capita: un documentario scava nell’intimità di un personaggio - Ogni settimana appare in televisione e sembra interpretare una parte, almeno questo si intuisce dalla visione del documentario Mauro Corona, la mia vita finché capita, in sala per Wanted dopo la ... Segnala comingsoon.it

Mauro Corona - La mia vita finchè capita, il trailer ufficiale del film - Un doc che ritrae da molto vicino e con un approccio ferocemente intimo un uomo complesso in un continuo andare e venire indietro e avanti nel tempo. Da mymovies.it

L'arte, la scrittura, la montagna, Mauro Corona in un docu-film - La scrittura, il coraggio come contrappeso della paura, l'horror vacui dietro la sfida delle scalate e della pagina bianca colmato dai fitti appunti annotati sui suoi tanti quaderni di ricordi. Come scrive ansa.it

Firenze, arriva al cinema il film evento su Mauro Corona - 00 appuntamento a Giunti Odeon per tutti gli appassionati di cinema, letteratura e montagna, con la proiezione speciale di Mauro Corona: la mia ... Da lanazione.it

Mauro Corona: «Lavoro per non spararmi. L’alcol è il demonio, ma provo a combatterlo. La mia famiglia? Ero un orfano con i genitori vivi» - L'essenza della sua personalità è racchiusa nelle parole scelte per l'epitafio, che lui stesso ha scritto: ... Si legge su leggo.it