Maurizio Castelli il portiere senza una mano

Tgcom24.mediaset.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2021 è portiere nei campionati di calcio del Lazio, e oggi è allenatore dei giovani portieri dell'Orvietana. Protesi al braccio o guanto sul gomito, a seconda delle occasioni, si tuffa su ogni pallone per agguantarlo e farlo suo. È la seconda vita sportiva di Maurizio Castelli, 33 anni, che gioca in porta senza una mano. Cresciuto nel mito di Angelo Peruzzi, Maurizio non ha smesso di inseguire la sua passione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maurizio Castelli, il portiere senza una mano

