Maurizio Castelli il portiere senza una mano
Dal 2021 è portiere nei campionati di calcio del Lazio, e oggi è allenatore dei giovani portieri dell'Orvietana. Protesi al braccio o guanto sul gomito, a seconda delle occasioni, si tuffa su ogni pallone per agguantarlo e farlo suo. È la seconda vita sportiva di Maurizio Castelli, 33 anni, che gioca in porta senza una mano. Cresciuto nel mito di Angelo Peruzzi, Maurizio non ha smesso di inseguire la sua passione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
