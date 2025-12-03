Maugeri lavoratori a rischio licenziamento | la Cisl chiede tutele e un confronto urgente con l’Asp

Clima di forte preoccupazione all’interno della Ics Maugeri di Sciacca e Ribera, dove una parte dei dipendenti rischia il posto di lavoro. È quanto emerso nel corso della recente contrattazione sindacale, durante la quale la direzione aziendale ha paventato possibili riduzioni del personale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Maugeri, lavoratori a rischio licenziamento: la Cisl chiede tutele e un confronto urgente con l’Asp

