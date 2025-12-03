Matthias Schoenaerts in prigione? Il villain di Supergirl condannato a 6 mesi dietro le sbarre in Belgio

L'attore belga potrebbe dover scontare qualche mese in cella e potrebbe saltare il periodo di promozione del film inserito nel DC Universe di James Gunn e Peter Safran. Matthias Schoenaerts sarà il villain del prossimo capitolo del DC Universe, Supergirl, ma non sa se potrà prendere parte alla promozione del film nel 2026. L'attore belga è stato appena condannato a 6 mesi di carcere in Belgio e probabilmente dovrà fare a meno del tour promozionale legato al film del DC Universe. Il motivo della condanna di Matthias Schoenaerts Secondo quanto riportato dal notiziario belga VRT News, la polizia avrebbe sorpreso Schoenaerts mentre guidava la sua moto a Pelt, nel Limburgo, in due occasioni nell'aprile 2024, senza una patente valida. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Matthias Schoenaerts in prigione? Il villain di Supergirl condannato a 6 mesi dietro le sbarre in Belgio

