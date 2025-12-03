Matteo Gabbia e Federica Ruggieri presto genitori Il dolce annuncio sui social

Il difensore rossonero sarà presto papà di una bambina e su Instagram scrive: "Plot twist, mom and dad soon". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Matteo Gabbia e Federica Ruggieri presto genitori. Il dolce annuncio sui social

Contenuti che potrebbero interessarti

Più passa il tempo, e più il mio amore per Matteo #Gabbia cresce esponenzialmente. Godetevi con attenzione ogni suo gesto mostrato in questo video, grazie @acmilan per averlo condiviso con tutti noi. ? Vai su X

Matteo Gabbia e la sua compagna Federica hanno annunciato che sono in attesa della loro prima figlia Congratulazioni ? - facebook.com Vai su Facebook

Matteo Gabbia e Federica Ruggieri presto genitori. Il dolce annuncio sui social - Alle soddisfazioni professionali delle ultime settimane si aggiunge infatti una gioia di quelle che cambiano la vita: il difensore del Milan ... Si legge su gazzetta.it

Matteo Gabbia e Federica Ruggieri presto genitori, l’annuncio del calciatore - Dopo la vittoria di sabato sera e il Milan saldamente in cima alla classifica, il difensore rossonero ha voluto condividere con ... Segnala msn.com

Milan, Gabbia si è sposato oggi in Toscana: presente anche Theo Hernandez - Il difensore del Milan infatti si è sposato in una bella location in Toscana nel pomeriggio con la compagna Federica Ruggieri, con la quale ... Da tuttomercatoweb.com

Il matrimonio di Gabbia: ecco il bacio a Federica - Il matrimonio di Gabbia: ecco il bacio a Federica Il difensore rossonero e Federica Ruggeri si sono sposati sulle colline toscane. Da tuttosport.com