Mattarella riceve gli studenti vincitori del Premio Leonardo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il 3 dicembre al Quirinale i vincitori del "Premio Leonardo" per l'anno 2025. Dopo l'intervento del presidente del Comitato Leonardo, Sergio Dompé, Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto. Hanno partecipato alla cerimonia il presidente di Agenzia Ice, Matteo Zoppas, la vice presidente di Confindustria per l'internazionalizzazione e attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, rappresentanti di Agenzia ICE e del "Premio Leonardo". "I nostri giovani nutrono passione, l'importante è non fargliela attenuare nel corso del tempo da parte degli adulti.

